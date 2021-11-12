12.11.2021
16:23
116

Культура

ХЭЙ! Впервые в Сахацирке проект «АТМОСФЕРА»

Впервые в Сахацирке проект «АТМОСФЕРА».

27 ноября в 19 ч. на арене цирка главные и новые хиты:

  • JEEDDA @jeedda1
  • Куннэй @kyunneys
  • FLOW _moments_no_comments
  • Замир @zamirmusic_ilsitim
  • Радивер @radiver57
  • Дьулустан Чуручанов @julustan_churuchanov
  • Муравейник @kokrash и Ирена Файрушина @iren_di
  • Алена Дегтярёва @alyona_id
  • ФИЛЛ @tyrylgin_fill
  • Саша Лукин @aleksandr_lukin

Лайн-ап с артистами цирка обещает быть интересным!

Ведущий вечера: Алик «SUORAT» @albert_nog

Политика входа:

РЕПОСТ С ОТМЕТКОЙ @sakhadiamondcirus – 1000 руб.

Без репоста – 1500 руб.

В день проведерия концерта — 1500 руб.

Online билеты на @afisha.ykt.ru: 1500 руб.

Важная информация!

В соответствии с Указом Главы РС(Я) № 2103 от 25.10.2021г. допуск в учреждение осуществляется по QR-коду вакцинированного (переболевшего), либо медицинского документа подтверждающее наличие медпротивопоказаний с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующее 72 часа и документа удостоверяющего личность.  Допуск детей до 18 лет осуществляется только при сопровождении родителя, законного представителя или учителя, имеющих QR-код, либо справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом (72 ч) и документ удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение: 16+

Дата: 27 ноября 2021г.

Время: 19:00 ч.

Телефон кассы: 735-537

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.

Источник: Отдел рекламы Бриллиантовый цирк Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх