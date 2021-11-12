ХЭЙ! Впервые в Сахацирке проект «АТМОСФЕРА»

Впервые в Сахацирке проект «АТМОСФЕРА».

27 ноября в 19 ч. на арене цирка главные и новые хиты:

JEEDDA @jeedda1

Куннэй @kyunneys

FLOW _moments_no_comments

Замир @zamirmusic_ilsitim

Радивер @radiver57

Дьулустан Чуручанов @julustan_churuchanov

Муравейник @kokrash и Ирена Файрушина @iren_di

Алена Дегтярёва @alyona_id

ФИЛЛ @tyrylgin_fill

Саша Лукин @aleksandr_lukin

Лайн-ап с артистами цирка обещает быть интересным!

Ведущий вечера: Алик «SUORAT» @albert_nog

Политика входа:

РЕПОСТ С ОТМЕТКОЙ @sakhadiamondcirus – 1000 руб.

Без репоста – 1500 руб.

В день проведерия концерта — 1500 руб.

Online билеты на @afisha.ykt.ru: 1500 руб.

Важная информация!

В соответствии с Указом Главы РС(Я) № 2103 от 25.10.2021г. допуск в учреждение осуществляется по QR-коду вакцинированного (переболевшего), либо медицинского документа подтверждающее наличие медпротивопоказаний с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующее 72 часа и документа удостоверяющего личность. Допуск детей до 18 лет осуществляется только при сопровождении родителя, законного представителя или учителя, имеющих QR-код, либо справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом (72 ч) и документ удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение: 16+

Дата: 27 ноября 2021г.

Время: 19:00 ч.

Телефон кассы: 735-537

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.