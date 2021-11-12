ХЭЙ! Впервые в Сахацирке проект «АТМОСФЕРА»
Впервые в Сахацирке проект «АТМОСФЕРА».
27 ноября в 19 ч. на арене цирка главные и новые хиты:
- JEEDDA @jeedda1
- Куннэй @kyunneys
- FLOW _moments_no_comments
- Замир @zamirmusic_ilsitim
- Радивер @radiver57
- Дьулустан Чуручанов @julustan_churuchanov
- Муравейник @kokrash и Ирена Файрушина @iren_di
- Алена Дегтярёва @alyona_id
- ФИЛЛ @tyrylgin_fill
- Саша Лукин @aleksandr_lukin
Лайн-ап с артистами цирка обещает быть интересным!
Ведущий вечера: Алик «SUORAT» @albert_nog
Политика входа:
РЕПОСТ С ОТМЕТКОЙ @sakhadiamondcirus – 1000 руб.
Без репоста – 1500 руб.
В день проведерия концерта — 1500 руб.
Online билеты на @afisha.ykt.ru: 1500 руб.
Важная информация!
В соответствии с Указом Главы РС(Я) № 2103 от 25.10.2021г. допуск в учреждение осуществляется по QR-коду вакцинированного (переболевшего), либо медицинского документа подтверждающее наличие медпротивопоказаний с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующее 72 часа и документа удостоверяющего личность. Допуск детей до 18 лет осуществляется только при сопровождении родителя, законного представителя или учителя, имеющих QR-код, либо справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом (72 ч) и документ удостоверяющий личность.
Возрастное ограничение: 16+
Дата: 27 ноября 2021г.
Время: 19:00 ч.
Телефон кассы: 735-537
Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.
+7 (999) 174-67-82