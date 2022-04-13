Хатыннахская ДЭС: сердце Севера

Дизельная электростанция села Хатыннах Среднеколымского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) — главный энергообъект северного села. Без компактной, современной электростанции общей мощностью 400 кВт жизнь здесь практически встанет. Примечательно, что на этом жизнеобеспечивающем объекте работают местные молодые и энергичные ребята. Сейчас, когда все стремятся переехать в большие города, энергетики Хатыннаха остаются на малой родине. Их здесь держит стабильная работа и уважаемая профессия, дружный мужской коллектив. А также их любимые занятия: рыбалка и охота. Большинство северян не мыслят свою жизнь без природы и родных мест. Наставник молодого коллектива энергетиков – Пантелеймон Спиридонов. В этом году исполнилось 25 лет, как Пантелеймон Михайлович работает в энергетике.

«В первый раз я переступил порог энергообъекта в 1997 году. В то время работала старая станция. Сейчас все новое, современное. Нашу ДЭС построили в 2017 году. В 2016-м вся электросеть села была переведена на СИП. И мы практически забыли о коротких замыканиях. Современные технологии намного улучшили условия труда северных энергетиков и повысили качество работы. Несмотря на то, что расстояние от районного центра составляет всего 60 км, к нашему селу летом нет дороги, летают только вертолеты. Поэтому сейчас, когда есть зимняя автодорога, завезли годовой запас топлива для нужд ДЭС и материалы для ремонтов. Как потеплеет, начнётся большая работа по подготовке к следующей длинной и суровой зиме», – рассказывает о производственных планах начальник Хатыннахской электростанции Пантелеймон Спиридонов.

А сейчас предлагаем пообщаться с молодыми энергетиками северного села. «Я родом из села Эбях. Мы с супругой приняли решение здесь обосноваться. Строим новый дом. У нас двое детей. Работа мне нравится, в селе рынок труда ограниченный и мы все держимся за место. Моя первая профессия — водитель, но я не жалею, что переквалифицировался в энергетики. Наша работа значимая и стабильная. Что ещё нужно? Семья есть, работа тоже. Живи и радуйся, как говорится», — делится мыслями машинист ДВС Дмитрий Гуляев

Его коллега Алексей Спиридонов работает на ДЭС уже седьмой год. «Я закончил колледж народов Севера в поселке Черский и получил диплом электрика. Рад, что не ошибся с выбором профессии. На Хатыннахскую ДЭС я устроился в 2014 году. Когда твоя работа приносит пользу, ты всегда настроен на труд. На Севере без света никуда. В селе нас, энергетиков, знают в лицо, уважают. Понимаю, что от моих знаний и навыков зависит энергоснабжение целого населённого пункта. С большой ответственностью готовимся к проверке знаний по технике безопасности. Ещё мне нравится, что работа посменная. Есть возможность достроить дом для моей семьи, которая с нетерпением ждёт новоселья», — рассказывает молодой энергетик Алексей Спиридонов.

На своей малой родине планирует оставаться и Павел Третьяков. «Я здесь родился и вырос. Переезжать никуда не собираюсь. Моё село — моё всё! Не заметил, как пролетели семь лет работы на электростанции. Наша ДЭС новая, оборудование мы уже успели изучить, так что уверены в своих знаниях, неполадки устраним быстро. А вы знаете, что дизель-генераторы как люди? У каждого – свой характер, нрав. Один – трудяга, другой может быть капризным, непростым. Поэтому, как к людям, нужен индивидуальный подход и к технике», — поведал о своих наблюдениях северный энергетик Павел Третьяков.