Хатынг-Юряхское шоссе перекроют на три дня

С 13 по 16 сентября 2019 года включительно, в связи с проведением капитального ремонта по укладке асфальта, будет организовано временное ограничение движения транспортных средств на участке улиц Хатынг-Юряхское шоссе от Вилюйского тракта до пересечения улицы Сибирская.

Автобусный маршрут №25 не будет осуществлять заезд на следующие остановки с улицы Вилюйский тракт Магазин Хуторок, Нижнеленское Металлобаза, Механизатор, Сосновый бор (Хатынг-Юряхское шоссе), согласно схемы.