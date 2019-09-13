13.09.2019
18:53
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Якутск
Хатынг-Юряхское шоссе перекроют на три дня
С 13 по 16 сентября 2019 года включительно, в связи с проведением капитального ремонта по укладке асфальта, будет организовано временное ограничение движения транспортных средств на участке улиц Хатынг-Юряхское шоссе от Вилюйского тракта до пересечения улицы Сибирская.
Автобусный маршрут №25 не будет осуществлять заезд на следующие остановки с улицы Вилюйский тракт Магазин Хуторок, Нижнеленское Металлобаза, Механизатор, Сосновый бор (Хатынг-Юряхское шоссе), согласно схемы.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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