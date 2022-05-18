18.05.2022
21:01
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Мультикультурная Якутия

Хатастар ньургуһуну уруйдууллар — День подснежника

Праздничное мероприятие в День Подснежника

18 мая в Якутии отмечают День Подснежника. В этот день в Мраморном зале Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского прошло праздничное мероприятие «Хатастар ньургуһуну уруйдууллар». Автор проекта Любовь Шишигина, руководитель отдела этнокультурной деятельности ДДН, отличник культуры РС(Я).

Самому романтическому цветку участники концерта посвятили много песен и стихотворений. Здесь царила теплая доброжелательная атмосфера, пронизанная прекрасным настроением и позитивными эмоциями.

В рамках мероприятия состоялась выставка «Нежные цветы»: картинки, фотографии, поделки, выполненные разными видами декоративно-прикладного искусства, украсили День подснежника.

Благодарственными письмами ДДН им. А. Е. Кулаковского награждены участники проекта — центр культуры «Тускул» и творческие коллективы с.Хатассы, вокальные ансамбли «Арчылаана», «Сайдам», «Кустук»,  «Кэрэ Куо», творческое объединение «Айар кут». 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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