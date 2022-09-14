Харыялахская школа-сад: Аналогов этой школе нет нигде в России

ШКОЛА-САД В ОЛЕНЕКСКОМ УЛУСЕ НАЧАЛА ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

Второй учебный год успешно начала 1 сентября 2022 года уникальная школа в Харыялахском наслеге Оленекского эвенкийского национального района Якутии. Школа-сад для 200 детей в 2021 году была построена на средства, поступающие в бюджет улуса от дивидендных выплат АЛРОСА и региональной Инвестпрограммы.

Харыялахская школа-сад рассчитана на 120 учеников и 75 детей дошкольного возраста. Заполняемость на сегодня – 125 учащихся и 80 дошкольников. Здание общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров стоимостью почти в 600 миллионов рублей было построено на средства дивидендов компании «АЛРОСА» и региональной Инвестиционной программы.

«Новый учебный год во всех школах нашего района, в том числе в Харыялахской школе-саде, построенной в прошлом году на средства АЛРОСА, начался успешно, детям очень нравится учиться», — говорит глава Оленекского национального эвенкийского района Лена Иванова.

«Если в целом, то АЛРОСА имеет давние и прочные связи с нашим улусом. Еще с самого начала освоения и зарождения алмазной промышленности наши прадеды, деды и отцы были проводниками, каюрами и рабочими во многих экспедициях, которые осваивали запад нашей республики. И сейчас, когда дивиденды от деятельности алмазной компании поступают к нам и вкладываются в социально-экономическое развитие района, это является справедливым возмещением», — считает она.

В своем комментарии Лена Иванова подчеркнула, что на дивиденды от компании «АЛРОСА» в районе за последние годы построено несколько объектов, в их числе — Этнокультурный центр «Илкит» в Оленьке, а также двухэтажная каменная Харыялахская школа-сад, где учатся дети оленеводов и рыбаков.

«Аналогов этой школе нет нигде в России, потому что учебный и воспитательный процессы в ней сосредоточены на изучении и сохранении родного языка и традиций эвенкийского народа. Также по-своему уникален дизайн школы, проект которой был разработан специально для наслега, с учетом условий Крайнего Севера», — рассказала глава Оленекского района.

По итогам первого учебного года, ученики продемонстрировали хорошие результаты. А все выпускники Харыялахской школы успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ.

«Это говорит о том, что такие вложения делаются в районе не зря. Уверена, что все те объекты, которые построены на средства дивидендной политики АЛРОСА, будут иметь системный положительный эффект. Я благодарю нашего стратегического партнера – компанию «АЛРОСА» — за действенную помощь в развитии эвенкийского края и уверена, что и дальше наша совместная деятельность будет продолжаться», — заключила Лена Иванова.

Как отмечал при открытии школы глава Якутии Айсен Николаев, в Харыялахе «появилась лучшая школа-сад не только в Оленекском районе, но и во всей Арктике, и это — огромная заслуга настоящего патриота свой земли, безвременно ушедшего из жизни главы Оленекского района Александра Иванова».

СПРАВКА:

Дивиденды и дополнительные выплаты АЛРОСА порой превышают бюджеты районов «алмазной провинции». Соответственно, улусы получают широкие возможности для развития социальной инфраструктуры, ремонта дорог, домов и в целом для поддержки населения, живущего здесь в экстремальных условиях.

Среди всех арктических районов Оленек вот уже пять лет по всем показателям устойчиво занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии. Наполнение бюджета Оленекского улуса — как налоговыми поступлениями, так и дополнительными денежными пожертвованиями АЛРОСА — позволяет значительно повысить уровень жизни местного населения и дать толчок социально-экономическому развитию улуса. И здесь самый главный показатель улуса – демография – положительный естественный прирост населения.

Налоговые выплаты АЛРОСА являются еще одним ощутимым подспорьем для бюджета Якутии. За счет масштаба компании ее налоги исчисляются крупными суммами, и более 90% своих налогов компания перечисляет в бюджет республики. Таким образом, АЛРОСА формирует более 40% бюджета Якутии.