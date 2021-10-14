Харлампий Дьяконов – воплощение истории и современности телерадиовещания Якутии

ПАО «Якутскэнерго» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким, племяннику Петру Михайловичу Дьяконову,коллективу Государственной телевизионной и радиовещательной компания «Саха»в связи с уходом из жизни почетного работника министерства труда РФ, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), «Почетного попечителя Республики Саха (Якутия)», члена Союза журналистов РФ, директора ГТРК «Саха»Харлампия Назаровича Дьяконова.

Харлампий Дьяконов был не просто ветераном телерадиовещания нашей республики. Он – воплощение его истории и современности, сохранения лучших традиций, ярко и неповторимо переплетенных с самыми современными технологиями цифровой эры. Тысячи жителей Якутии с нетерпением ждут выхода своих любимых программ, получают ежедневно самые свежие новости республики, страны и мира благодаря профессиональному коллективу, который сумел сплотить вокруг себя Харлампий Назарович.

Энергетиков связывает с ГТРК многолетнее эффективное отлаженное сотрудничество. Деятельное личное участие, человечное отношение Харлампия Назаровича к развитию телерадиокомпании, к работе и судьбе каждого сотрудника ГТРК, к историям героев, о которых журналисты делали свои материалы, всегда вызывала искреннее уважение и благодарность. Именно таким, глубоко порядочным, открытым, готовым выслушать, мудрым и интеллигентным запомним мы его.

Светлая память большому человеку, прирожденному руководителю, внесшему колоссальный вклад в развитие республики, в узнаваемость ее на федеральном уровне.

Скорбим вместе со всеми, кто знал Харлампия Назаровича.

Руководство и коллектив ПАО «Якутскэнерго»