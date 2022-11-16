Характер запросов от якутских военнослужащих изменился

Постоянное представительство Якутии по ДФО совместно с Министерством труда и социального развития республики ведет на постоянной основе сверку списков мобилизованных земляков, зачисленных в воинские части Восточного военного округа.

Об этом сегодня на брифинге сообщил Постоянный представитель Якутии по ДФО Ким Борисов.

«По поручению главы Якутии постпредство оказывает всестороннее содействие сотрудникам территориального опорного пункта Оперативного штаба Якутии по помощи мобилизованным в г. Владивостоке. Речь идет о логистических решениях, доставке помощи военнослужащим, проходящим военную подготовку на территории Дальневосточного федерального округа», – поделился Ким Борисов.

С начала объявления частичной мобилизации ведется работа над определением реальных потребностей военнослужащих.