ХАРАХ: [про]зрение»: Выставка арт-объектов под открытым небом в Якутске

Состоится открытие выставки под открытым небом и фестиваль кино

17 августа состоится открытие выставки под открытым небом «ХАРАХ: [про]зрение» от творческой группы #ARTbox. Галерей для арт-объектов станет лес Парка культуры и отдыха города Якутска. Экспонаты, спрятанные в лесу, летний пикник, живая музыка и Всероссийский фестиваль уличного кино.

Художник и лес

В настоящее время идет активная подготовка к открытию. Участники ежедневно работают над созданием арт-объектов. Лейтмотивом выставки стало наблюдение. Главным изречением — [про]зрение. Перед художниками была поставлена интересная задача — создание арт-объекта в природной среде, и каждый из участников подошел к этой теме по-своему.

«Всегда кажется, что знаешь какие будут представлены работы, но только в конце оказывается, что это не так. Даже, если ты думаешь, что знаешь художника хорошо. А в итоге он создает что-то совершенно удивительное», — прокомментировала один из авторов проекта Анку Гасич.

Кинофестиваль и фонарики

В рамках выставки «ХАРАХ: [про]зрение» пройдет Фестиваль уличного кино, где покажут короткометражки молодых современных режиссеров. Программа является конкурсной, и победителей будут выявлять сами зрители. Особенность проекта в том, что нет никаких билетов, жюри и закрытых пространств. Показ проходит только под открытым небом и абсолютно бесплатно.

В 2018 году проект охватил более 448 тысяч зрителей из 72 субъектов России, став самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. Фестиваль уже стартовал и охватит более 1000 городов.

Голосование начнется сразу после показа. Лучшей работой станет та короткометражка, которая соберет больше всего света фонариков и телефонов. Так что берите с собой фонарики или подзарядите телефон, чтобы принять участие в одном из самых ярких проектов страны.

Кто такие #ARTbox

Творческая группа #ARTbox пять лет подряд проводит выставки в городе Якутске: выставки в заброшенной постройке на Зеленом лугу и реконструированной церкви, первая передвижная выставка «Кочевник». Также они принимали участие в проектах, как «Светуарий», инклюзивная выставка «Диапозитив», фестиваль «Архстояние – 2019».

#ARTbox начинал с небольшой заброшенной площадки на краю города, а на этот раз организаторы предлагают встретиться в лесу под открытым небом и вместе проследовать по маршруту загадок и чудес.

Встреча у дерева

Открытие состоится в 16.00 часов возле большого и красивого дерева с разноцветными ленточками. Самых пунктуальных ждет вкусное угощение. Творческая группа #ARTbox приглашает всех на экскурсию по зеленой галерее современного искусства.

Место: Парк культуры и отдыха

Программа:

16.00 — Сбор и открытие выставки у Дерева

16.30 — 18.00 — Театральная экскурсии по галерее леса

18.30 — Тайные события в лесу

20.00 — Концерт живой музыки на сцене Парка культуры и отдыха

21.30 — Всероссийский показ уличного кино под открытым небом на сцене Парка