«Хара хаар» вошёл в список лучших отечественных фильмов — 2021

Фильм якутского режиссёра Степана Бурнашева «Чёрный снег» вошёл в список 12 лучших российских фильмов 2021 года, сообщается на сайте Hi-Fi.ru.

«Якутия регулярно дарит нам уникальное кино самых разных жанров, но знакомы мы с ним всё ещё слишком поверхностно. Погружение в снежную долину якутского кино мы предлагаем вам начать с драматического триллера «Чёрный снег», о попавшем в безвыходную ситуацию дальнобойщике», – сообщается на сайте.

В прокат фильм Степана Бурнашева вышел 28 января 2021 года. Ранеекартина завоевала Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу», а также спецприз от Гильдии продюсеров России. С марта 2021 года «Чёрный снег» доступен к просмотру по подписке на российских стриминговых площадках.

Напомним, для поддержки региональной киноиндустрии по поручению главы Якутии Айсена Николаева разрабатывают республиканский закон о государственной поддержке кинематографии. Документ появится после принятия министерством культуры и духовного развития концепции развития якутского кино.