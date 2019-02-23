Хапсагай. Две «абсолютки» по 100 тысяч

В Хандыге вновь соберутся лучшие хапсагаисты Якутии

2-3 марта в поселке Хандыга Томпонского района пройдет IV республиканский турнир класса «А» по хапсагаю памяти Почетного гражданина Томпонского района, мастера спорта СССР, серебряного призера чемпионата мира среди ветеранов по вольной борьбе, мастера спорта ЯАССР по борьбе хапсагай Юрия Гаврильевича Васильева.

В соревнованиях примут участие мужчины (55, 62, 70, 80 и свыше 80 кг) и юноши 2002-2003 г.р. (40, 45, 50, 55, 62, 70 и свыше 70 кг). Юноши 2004 г.р. допускаются по особой справке тренера и врача.

В качестве призов в каждом весе будут разыграны охотничьи ружья, телевизоры, денежные сертификаты и другие ценные призы. Кроме того, все победители и призеры среди мужчин получат мастерские баллы, так как турнир является класса «А».

После официальных соревнований проводится три абсолютных первенства. Сначала среди среди юношей, а затем два абсолютных турнира среди мужчин — до 70 кг и свыше 70 кг. Лучший борец-юноша получит спецприз от администрации Баягантайского наслега Томпонского района. А вот победители в мужских «абсолютках» получат по 100 тысяч рублей от администрации Томпонского района.

Взвешивание участников состоится 2 марта с 10:00 по 13:00 часов. С 14:00ч — начало соревнований. Место проведения — КСК «Алроса». Напомним, что в прошлом году Томпонский район на высоком организационном уровне провел два главных старта республики по хапсагаю — чемпионат РС(Я) памяти Петра Алексеева и командный Кубок Федерации РС(Я).

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