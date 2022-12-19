19.12.2022
10:01
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Спорт

Хапсагаисты удостоились высокого звания

🎖️МАСТЕРА СПОРТА РС(Я) ПО БОРЬБЕ ХАПСАГАЙ👏🏼

На открытии командного Кубка Федерации по борьбе хапсагай состоялось вручение удостоверений и значков новым «Мастерам спорта Республики Саха (Якутия):

🎖️Семен Владимиров (Таттинский)
🎖️Айсен Поскачин (Кобяйский)
🎖️Кирилл Павлов (Сунтарский)
🎖️Константин Власов (М-Кангаласский)

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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