30.03.2020
13:30
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Коронавирус

Хангаласский улус закупил аппараты ИВЛ

Руководитель Хангаласского улуса Федор БОРИСОВ сообщил, что заключен договор на покупку еще двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставка в район ожидается уже в мае этого года.

Аппараты искусственной вентиляции легких от российского производителя будут функционировать в отделениях реанимации, хирургии, интенсивной терапии ГАУ РС (Я) “Хангаласская центральная районная больница”.

Данные аппараты ИВЛ будут использоваться в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, а после завершения эпидемии для лечения больных другими заболеваниями, находящихся в тяжелом состоянии. Может быть использован для новорожденных, детей и взрослых больных. Также приобретается восемь концентраторов кислорода палатного типа.

Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
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