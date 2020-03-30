Хангаласский улус закупил аппараты ИВЛ

Руководитель Хангаласского улуса Федор БОРИСОВ сообщил, что заключен договор на покупку еще двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставка в район ожидается уже в мае этого года.

Аппараты искусственной вентиляции легких от российского производителя будут функционировать в отделениях реанимации, хирургии, интенсивной терапии ГАУ РС (Я) “Хангаласская центральная районная больница”.

Данные аппараты ИВЛ будут использоваться в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, а после завершения эпидемии для лечения больных другими заболеваниями, находящихся в тяжелом состоянии. Может быть использован для новорожденных, детей и взрослых больных. Также приобретается восемь концентраторов кислорода палатного типа.