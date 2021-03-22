Хангаласский улус громко заявил о себе на фестивале-конкурсе «Туой Хайа»

Накануне в селе Арылах Мирнинского района состоялся долгожданный финал республиканского фестиваля-конкурса молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Туой-Хайа». Из-за нестабильной эпидобстановки два первых тура конкурса прошли в онлайн формате, однако, финал все же прошел традиционно на сцене Дома культуры «Туой — Хайа». Хангаласский улус представили молодые талантливые исполнители Петр Пестерев из с. Хоточчу, молодежь села Булгунняхтах Владимир Жирков и Анна Давыдова. Владимир Жирков, поразив компетентное жюри своим мощным неповторимым голосом, занял 1 место. Он исполнил песню «Синяя вечность» из репертуара Муслима Магомаева. Петр Пестерев, сотрудник филиала Центра культуры «Сарыал», исполнив песню «Киэьээнни Булуу», замкнул тройку победителей. А звонкоголосой Анне Давыдовой, исполнившей песню «Маннайгы таптал» из репертуара Екатерины и Алексея Егоровых присуждена номинация «Выразительное исполнение». Как отметили организаторы конкурса-фестиваля «Туой-Хайа», Хангаласский улус редко принимает участие в популярном конкурсе. «Действительно, за все время проведения конкурса, в числе участников хангаласцев было немного. Видимо, сказывается дальняя дорога, транспортные расходы. В основном, это были студенты, проживающие в Якутске. Поэтому в этом году вдвойне приятно увидеть молодых исполнителей Хангаласского улуса на знаменитой сцене, откуда на эстраду взошли очень многие талантливые юноши и девушки. И Петр, и Владимир, и Анна удивили жюри и зрителей невероятными голосами, харизмой и талантом. Очень талантливые дети. Верю, что ребят ждет светлое будущее и желаю им всего самого наилучшего!», — поделилась с нами директор Дома культуры «Туой-Хая» Туйаара Попова. Впечатлениями от выступления хангаласских исполнителей поделился председатель жюри, певец и продюсер Антон Иванов. «Фестиваль в этом году прошел с некоторыми ограничениями, поэтому можно сказать, что до финала дошли очень талантливые, подготовленные ребята. Отрадно, что от Хангаласского улуса нынче заявились целых три исполнителя и все с прекрасными вокальными данными. Я и раньше их видел на различных конкурсах и мероприятиях. Выбор песни тоже очень влияет, но и Петр, и Владимир, и Анна полностью раскрыли себя. Очень интересный, можно сказать, дефицитный голос у Владимира Жиркова. Пожелаю хангаласским исполнителям ни в коем случае не бросать начатое, а наоборот, развивать талант и развиваться, записывать песни, больше участвовать в различных конкурсах. Они большие молодцы», — рассказал нам Антон Иванов.

В первый раз фестиваль прошел под названием «Чуона» в честь реки, на берегу которого до 1967 года находилось село Туой-Хайа.

Идея и цели фестиваля — выявление и поддержка молодых талантливых вокалистов, содействие повышению уровня исполнительского мастерства, развитие эстрадного искусства в республике, пропаганда национальной культуры. Украшением фестиваля, несомненно, являются почетные гости и приглашается профессиональное жюри из г. Якутска. Председатель жюри — певец, продюсер Антон Иванов.

Традиционным спонсором фестиваля является акционерная компания «АЛРОСА», поддержка искусства которой является одним из принципов социальной политики: «…алмаз — символ красоты и долговечности. И если Якутия — алмаз в российской короне, то ее культура и искусство — грани, позволяющие ему сиять особым светом». Учредителями являются Ассоциация переселенцев с. Туой-Хая, АК «АЛРОСА», профсоюз «Профалмаз». Организаторы фестиваля — совхоз «Новый» АК «АЛРОСА», культурно-спортивный комплекс АК «АЛРОСА», профком совхоза «Новый» АК «АЛРОСА».