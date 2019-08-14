Хангаласские энергетики реконструировали высоковольтную линию Табага-Мохсоголлох

Специалисты Покровского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) ведут работы по ремонту объектов электросетевого хозяйства Хангаласского улуса. В ходе реконструкции линии 110 кВ энергетики заменили 48 П-образных и 8 АП-образных опор.

На линиях электропередачи, питающих населенные пункты Октемцы, Жемкон, Мохсоголлох и Булгунняхтах, произведена замена неизолированного провода марки АС на современный СИП. В общей сложности энергетики заменили 157 опор и 66 вводов, протянули более 34 км провода. Работы по замене провода продолжаются в селах Техтюр и Качикатцы.

Для обеспечения безопасности электроснабжения потребителей с начала года в Покровском РЭС под линиями классом напряжения 110 кВ, 35 кВ и 6 кВ расчищено более 36 га просеки, как при помощи специализированной техники, так и вручную.

В связи с масштабными ремонтными работами в рамках подготовки к ОЗП в августе текущего года предстоят временные плановые ограничения электроснабжения в селах Ой, Тит-Ары, Улахан-Ан, Октемцы, Улах-Ан и Техтюр.

«Чтобы поддерживать характеристики объектов электросетевого хозяйства Хангаласского улуса на высоком уровне, наш персонал ведет последовательные ремонтные работы. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наших потребителей бесперебойным и качественным электроснабжением», — отметил старший мастер Покровского РЭС Алексей Куклин.