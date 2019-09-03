Хангаласские активисты провели мониторинг Центра культуры

Активисты Хангаласского местного отделения «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» провели общественный мониторинг хода модернизации материально-технической базы Центра культуры «Эркээни» Техтюрского наслега Хангаласского улуса.

В общественном мониторинге приняли участие активисты Партии «Единая Россия» — Секретарь Хангаласского местного отделения Борис Протодьяконов и исполнительный секретарь Анжелика Пудова, а также представители общественности Хангаласского улуса — депутат районного совета депутатов Лариса Бочоева и отличник культуры Республики Саха (Якутия) Айна Анастатова.

Центр культуры «Эркээни» на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры получили финансирование на общую сумму 873 899 рублей 85 копеек, в том числе субсидия из федерального бюджета 771 828 рублей 35 копеек, из госбюджета республики 67 115 рублей 51 копеек и софинансирование администрации МО «Техтюрский наслег» на сумму 34 955 рублей 99 копеек.

Заключен договор с ООО «ТриС» о поставке комплекта сценической одежды, офисной мебели, светового и звукового оборудования для клубного учреждения «Эркээни». Уже в сентябре жителей села обрадует обновленный клуб и распахнет свои двери новым творческим и культурным открытиям.