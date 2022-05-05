Хангаласские аграрии перебираются на летние пастбища – сайылыки

Традиция к лету перебираться на летние пастбища — сайылыки — существует у народа саха с незапамятных времен. На лугах с богатым травостоем скот успевает нагулять жир перед новой зимой.

Спустя много лет обычай не изменился: сегодня, как и сотни лет назад, якутские фермеры гонят скот на летние угодья. Традиция сохранилась и среди хангаласских аграриев.

Так, одним из первых в сайылык перебралось хозяйство фермера Михаила Павлова из с.Улахан-Ан. Михаил Васильевич отогнал 1389 голов крупного рогатого скота. Отметим, что глава хозяйства переезжает в сайылык одним из первых в районе — начал с 30 апреля. Также на летние угодья был отогнан скот калмыкской породы и молодняк конезавода «Берте».

Напомним, с 2019 года 22 мая в Якутии отмечается праздник — День сайылыка. Соответствующий Указ подписал глава Якутии Айсен Николаев 6 ноября 2018 года. Учреждение праздника должно способствовать сохранению национальных традиций и повышение престижа работников, занятых в сфере сельского хозяйства.