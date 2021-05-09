Хангаласская молодежь провела традиционную акцию «Свеча Памяти»

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8 мая, в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на Кургане Славы г. Покровск провели акцию «Свеча Победы». Активисты города Покровск во главе с главным специалистом по молодежной политике Хангаласского улуса Василием Васильевым, неукоснительно соблюдая меры профилактики, предписанные Роспотребнадзором, включились в акцию и выложили свечами «Помним! 76 лет», а также Красную Звезду — символ непобедимой Красной армии.

«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. Целью акции является сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа, а также укрепление чувства сопричастности граждан России к историческим событиям, сопереживания поколениям, на долю которых выпали испытания Великой Отечественной войны.