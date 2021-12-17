Хангаласцы и общественность Якутии отметили 125-летие Адама Скрябина

Вчера, 16 декабря, в Саха академическом театра им. П. А. Ойунского отметили 125-летие со дня рождения первого музыканта из Якутии, уроженца Немюгюнского наслега Адама Васильевича Скрябина. В этот день гостям была представлена мультимедийная выставка о жизни и творчестве выдающегося хангаласца, книжная выставка и выставка художественных свитков самодеятельных художников Хангаласского улуса «Дар, предназначенный судьбой».

На торжественном собрании общественности с приветственным словом выступил руководитель Хангаласского улуса Олег Иринеев. Он отметил, что деятельность Адама Васильевича была настолько разносторонней и многоплановой, что вызывает искреннее восхищение у нынешнего поколения хангаласцев и якутян. «Уходящий 2021 год был посвящен 125-летию нашего блистательного земляка, с именем которого неразрывно связано становление и развитие якутского музыкального искусства и якутской культуры в целом.

В течение года проводились различные мероприятия, призванные увековечить его имя. Особенно символично то, что юбилейный год Адама Васильевича Скрябина проходит накануне 2022 года – столетия со дня образования Якутской АССР. У нас много планов по возрождению и увековечивания светлых имен наших земляков Ильи Максимовича Шадрина, Алексея Дмитриевича Широких и многих других. Имена выдающихся хангаласцев, внесших неоценимый вклад в историю Якутии, не будут забыты», — подчеркнул Олег Иринеев.

Под бурные аплодисменты он вручил удостоверения к Знаку «Почетный гражданин Хангаласского улуса» и золотые часы заместителю министра финансов РС(Я) Гаврилу Алексееву, ученому, доктору исторических наук Андриану Борисову и директору Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ им. М.К. Аммосова Юрию Никифорову.

Более 50 артистов народного театра им. Спартака Федотова из Немюгюнского наслега на сцене Саха театра представил спектакль о жизни Адама Скрябина. В фойе 2 этажа звучала живая классическая музыка государственной филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко.

На торжественном собрании общественности приняли участие народный писатель Якутии Павел Харитонов – Ойуку, Председатель районного Совета депутатов Анатолий Антонов, заместитель министра культуры Марина Силина, главы муниципальных образований Хангаласского улуса, общественность Якутии.

Справка: Скрябин Адам Васильевич – первый якутский хормейстер, основоположник создания профессионального хорового искусства. Родился 18 мая 1896 года. Родом из Немюгюнского наслега. Учился в якутском духовном училище, в теоретическом классе научно-музыкального отделения композиторского факультета московской консерватории. Работал в школах г. Якутска, педагогическом техникуме. Как член театральной секции культурно-просветительского общества вел работу по пропаганде якутской музыки. В 1917 году организовал первый якутский любительский хор, затем духовой оркестр якутской национальной роты. В 1923 году подготовил художественную программу делегации Якутии для участия в первой Всесоюзной выставке показа достижений народного хозяйства СССР, руководители хором. Записал в Москве на фонограф якутские песни. Издал первый сборник якутских песен с нотами. В 1931 году при Якутском национальном театре организовал первый в Якутии хомусный ансамбль. В середине 30-х годов был хормейстером Якутского педагогического института. Занимался созданием оркестра народных инструментов.