13.07.2020
15:35
61

Якутия

Хангаласцы будут пить чистую воду

В Хангаласском улусе началось строительство новой водоочистной станции.

Водоочистное сооружение в Покровске будет построено в 2022 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология». Контракт подписан, начались работы по вертикальной планировке объекта, сообщили ЯСИА в пресс-центре Хангаласского улуса.

“9 июня был подписан контракт между заказчиком и подрядной организацией «Проектная компания «ДСА». В данное время ведутся работы по вертикальной планировке объекта, завершение работ планируется в 2022 году”, – рассказал руководитель Хангаласского района Федор Борисов.

На сегодняшний день заключен контракт на проведение работ строительства на общую сумму 249,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 246,6 млн рублей и из республиканского бюджета — 2,5 млн рублей.

Фото: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3193140
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3193140
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх