Хандыгская нефтебаза увеличивает объемы круглогодичных автоперевозок

Представители управления АО «Саханефтегазсбыт» посетили Хандыгскую нефтебазу. В ходе визита состоялись рабочие совещания с руководством подразделения, активом нефтебазы, а также осмотр АЗС в Кубумэ, в п. Теплый ключ и в Хандыге.

Главный инженер АО «Саханефтегазсбыт» Эдуард ЧИКАЧЕВ уделил особое внимание текущей производственной деятельности Хандыгской нефтебазы, проведению работ по перемещению автозаправочной станции за черту населенного пункта ближе к автомобильной трассе и ремонта резервуарного парка.

Хандыгская нефтебаза обеспечивает ГСМ Томпонский и Оймяконский районы, а также угольную и золотодобывающую промышленность Якутии. На нефтебазе под руководством Виктора ДРОНОВА трудится дружный коллектив из 86 сотрудников. За 2019 г. всего принято нефтебазой 61 тыс. тонн нефтепродуктов. Благодаря вводу первой очереди прирельсового нефтебазового комплекса в селе Павловск Мегино-Кангаласского района, нефтебаза отказалась от старой схемы завоза по воде, постепенно увеличивает объемы круглогодичных автоперевозок.

Напомним, что летом прошлого года рабочей группой под руководством генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктора ЛЕБЕДЕВА взяты на контроль проблемные вопросы этого филиала. Одними из основных стали нынешнее расположение АЗС в поселке Хандыга, которое доставляет неудобства для жителей поселка, а также сложности логистики для большегрузных машин и необходимость реконструкции АЗС в Кубумэ.