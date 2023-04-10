10.04.2023
11:07
476
Общество
Хакеры взломали телеграм-канал известного якутского блогера
Взломан телеграм-канал Пандасаха.
На канале популярного якутского блогера Вячеслава Романова удалены все посты автора. Вместо них появились откровенные фотографии и ссылки на каналы с порнографическим контентом. Возможно, некоторые ведут также на мошеннические сайты.
Отметим, что у блогера в Телеграм почти 13 тысяч подписчиков. Теперь им всем грозит опасность, так как вероятность того, что некоторые ссылки ведут не только на порно, но и мошеннические сайты, весьма высока. Если вы среди подписчиков, просим не переходить по левым ссылкам. Надеемся, что Пандасаха сможет восстановить доступ к своему каналу.
Будьте осторожны, не попадитесь на уловки мошенников.
Фото: со взломанной страницы
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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