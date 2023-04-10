Хакеры взломали телеграм-канал известного якутского блогера

Взломан телеграм-канал Пандасаха.

На канале популярного якутского блогера Вячеслава Романова удалены все посты автора. Вместо них появились откровенные фотографии и ссылки на каналы с порнографическим контентом. Возможно, некоторые ведут также на мошеннические сайты.

Отметим, что у блогера в Телеграм почти 13 тысяч подписчиков. Теперь им всем грозит опасность, так как вероятность того, что некоторые ссылки ведут не только на порно, но и мошеннические сайты, весьма высока. Если вы среди подписчиков, просим не переходить по левым ссылкам. Надеемся, что Пандасаха сможет восстановить доступ к своему каналу.

Будьте осторожны, не попадитесь на уловки мошенников.