Хакеры взломали сайт Арбитражного суда Якутии

Сайт арбитражного суда республики взломан хакерами, передает телеканал «Якутия 24». Атака произошла около 11.00 по якутскому времени. «Все сайты арбитражных судов находятся на единой московской платформе. Специалисты работают над устранением проблемы», — сообщила пресс-секретарь арбитражного суда Приморья Инга Сорокина. По данным РИА «Новости», атаке подверглись порталы нескольких судов по всей России. На данный момент некорректно работают как минимум сайты Приморского, Новосибирского, Амурского, Курского арбитражных судов, Арбитраж Москвы, Краснодарского края, Хабаровского края.

Источник: Якутия 24

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