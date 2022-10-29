Хакасия и Тыва претендуют на проведении игр «Дети Азии»

Правительства Хакасии и Тывы приняли решение об участии в заявочной кампании на проведение IX Игр «Дети Азии» и выдвинули предложение о их проведении на территории двух республик, сообщает ЯСИА. Президент международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов встретился с министром спорта Тывы Субудаем Монгушем и министром физической культуры и спорта Хакасии Сергеем Кочаном.

Главной темой разговора стала заявочная кампания на право проведения IX Международных спортивных Игр «Дети Азии» в 2028 году. Правительства двух регионов озвучили предложение о совместной организации и проведении соревнований.

Напомним, VII Международные спортивные летние игры «Дети Азии» прошли во Владивостоке с 28 июля по 7 августа 2022 года. В 2024 году Игры состоятся на исторической родине — в Якутии. Глава республики Айсен Николаев и президент комитета Игр Владимир Максимов подписали соглашение о сотрудничестве в январе этого года