«Хайзенбергов» из Якутии настигло правосудие

Сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, в августе 2019 года была ликвидирована одна из крупнейших на Дальнем Востоке лабораторий по производству синтетических наркотиков.

В результате обыска, проведенного сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ДФО в бывшем фермерском хозяйстве, расположенном в районе имени Лазо Хабаровского края из незаконного оборота изъято более 25 килограммов синтетических наркотиков, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ для их изготовления.

Организаторами лаборатории стала семейная пара из Республики Саха (Якутия), 38-летний мужчина, его 26-летняя жена, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом.

Установлено, что изготовленные в лаборатории наркотические вещества реализовывались бесконтактным способом, посредством курьеров, как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны.

Выкупив по поддельным документам за три миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов, супруги вовлекли в преступную деятельность своего 27-летнего родственника.

Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты.

Транспортным полицейским понадобилось двое суток, для того, чтобы перевезти оборудование, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ в специальные места хранения, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств (это около одного миллиона разовых доз).

Приговором суда района имени Лазо Хабаровского края, 38-летний организатор лаборатории осужден к семи годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его подельник, 27-летний уроженец Республики Саха (Якутия) приговорен к пяти годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время следователями следственной части СО УТ МВД России по ДФО продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в отношении еще троих участников данной организованной группы.