Хаджимурат Гацалов назначен старшим тренером сборной Якутии по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Хаджимурат ГАЦАЛОВ начнет с 2021 года тренировать якутских борцов. Чемпион Олимпийских игр в Афинах, пятикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы согласился стать для сборной республики старшим тренером-консультантом. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил на отчетно-выборочной конференции Федерации спортивной борьбы Якутии глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.

Решение по приглашению Гацалова Айсен Николаев, президент Федерации спортивной борьбы Якутии, принял из-за результатов, которые якутские борцы показывают за последние три года. Он отметил необходимость в переменах, в принятии новых решений.

«Хаджимурат Гацалов – человек, который не нуждается в представлении. У него не только борцовские достижения, но и тренерские. Очень серьезную работу он провел со сборной Казахстана и теперь дал согласие стать старшим тренером-консультантом для наших борцов. Будем рассчитывать на весь олимпийский цикл – такую планку мы должны ставить», – заявил глава республики.

На отчетно-выборочной конференции также избрали правление Федерации спортивной борьбы и рассмотрели планы на будущее. Глава Якутии поручил разработать новый проект плана с учетом тех изменений, которые произошли в тренерском составе. Особое внимание он попросил уделить увеличению детско-юношеских турниров как в Якутске, так и в районах республики.

«Борьба, как ни один другой вид спорта, требует сегодня консолидации. Нам надо объединяться, чтобы вернуть тот уровень, которого достигли наши предшественники, великие борцы, тренеры», – заключил он.