01.07.2021
21:41
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Сахалыы

Хадаҥҥа уу ситимэ тардылынна


От ыйын 1 күнүгэр, «Устойчивое развитие сельских территорий» федеральнай целевой бырагыраамманнан Хадан нэһилиэгэр уу ситимэ тардыллан биир туһалаах үтүө дьыала үлэҕэ киирдэ. Уу ситимин тардыытыгар Иван Тимофеев салайааччылаах ООО «Восток Капитал» тэрилтэ 6800 миэтирэ усталаах, 2,2 кВт кыамталаах уу хачайдыыр бааһына туруоран үлэ ыытта. Үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ Сунтаар улууһун Аҕа баһылыга Анатолий Григорьев уонна Хадан нэһилиэгин баһылыга Андрей Оконешников кыттыыны ыллылар.
«Сунтаар улууhа (оройуона)» муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата.

Фото: "Сунтаар улууhа (оройуона)" муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата
Источник: "Сунтаар улууhа (оройуона)" муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата
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