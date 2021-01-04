04.01.2021
15:41
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Спорт

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram работу якутского художника

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в Instagram опубликовал работу якутского художника Феоктиста Алексеева, известного как @designbyfeo.

«С высокогорного аула Дагестана, где люди работали летом, чтобы выжить зимой. В любой сфере, будь это медицина, спорт или учеба, мы всегда должны ставить высшие цели, просто быть лучшими во всем и везде», — написал под постом Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, автором изображения является якутский художник Феоктист Алексеев. Работа была опубликована художником 26 октября прошлого года и получила название “The Eagle Way” («Путь Орла»).

24 октября того же года в Абу-Даби состоялся долгожданный бой Нурмагомедова с Джастином Гейджи, в которой первый одержал победу с результатом 29:0. Победу действующий чемпион посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, которого не стало в июле прошлого года.

На момент публикации этой новости пост Нурмагомедова лайкнули 962 тысячи раз.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3255678
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