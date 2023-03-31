Хабаровские олени добрались до Якутии

Как сообщает оленевод Раиса Ильинова, самый опасный участок дороги позади. 25 оленей на КамАЗе сегодня доехали до села Белькачи. Здесь была первая большая остановка. Далее они отправились до Томмота, сообщает тгк t.me/ulusmedia

Отметим, ранее в соцсетях распространилось видео, где потомственный оленевод из Хабаровского края Евгения Кармазина просит помощи в перевозке оленей в Якутию.