31.03.2023
19:24
133
Якутия
Хабаровские олени добрались до Якутии
Как сообщает оленевод Раиса Ильинова, самый опасный участок дороги позади. 25 оленей на КамАЗе сегодня доехали до села Белькачи. Здесь была первая большая остановка. Далее они отправились до Томмота, сообщает тгк t.me/ulusmedia
Отметим, ранее в соцсетях распространилось видео, где потомственный оленевод из Хабаровского края Евгения Кармазина просит помощи в перевозке оленей в Якутию.
Фото: тгк t.me/ulusmedia
Источник: тгк t.me/ulusmedia
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