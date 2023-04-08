Хабаровские оленеводы приехали в Якутск вместе со своим стадом

В мае в единственном в Якутске оленеводческом стойбище ожидается потомство.



Уже в мае тут ожидают девять телят. Сейчас все особи с рогами на голове это важенки, то есть самки. В мае они родят и после отела через три дня рога отпадут, сообщает тгк КП-Якутия.

Последние оленеводы Нелькана еще более 30 лет назад в короткометражном фильме «Северный талисман» предрекали упадок своей отрасли, без должной господдержки так и случилось. Тогда численность местного стада превышала 12 тысяч голов, сегодня в этом хабаровском селе не осталось ни одного оленя.

Увы передать свои знания и опыт больше некому, молодые родственники предпочли таежной жизни тепло поселковых и городских домов с телевизорами и интернетом.

Экс-владельцы стада супруги Карамзины приехали в Якутск, чтобы помочь принять роды. Они живут прямо на территории стойбища на Вилюйском тракте в своем кочевом домике.

Хозяйка стойбища Раиса Ильинова мечтает переехать сюда, поближе к оленям. Здесь она планирует построить дом для своей семьи, а также для четы Карамзиных, которые всегда будут здесь дорогими гостями.

В августе супруги собираются вновь приехать в Якутск. А может и останемся тут, с улыбкой заключил Николай Иннокентьевич.

Подробнее https://www.kp.ru/daily/27488.5/4744776/