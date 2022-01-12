Хабаровск – Нерюнгри: Якутянину грозит реальный срок за хранение и перевозку наркотиков

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств

В результате отработки оперативной информации, сотрудниками Нерюнгринского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в пассажирском поезде, следовавшем сообщением «Хабаровск – Нерюнгри», выявлен 30-летний житель города Якутска.

При проведении досмотра личных вещей правоохранителями обнаружены и изъяты два свёртка с порошком белого цвета. По результатам проведенного химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством героин общей массой порядка 90 граммов.

В настоящее время следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения, по существу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Решения суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе города Якутска.