Хабаровчане увидят самый обсуждаемый якутский фильм

В Хабаровске два дня подряд будут показывать самый ожидаемый и обсуждаемый фильм Якутии этого года – историческую драму режиссера Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». Фильм будет демонстрироваться 16 и 17 декабря в кинотеатре «Совкино» на якутском языке с русскими субтитрами, сообщает постоянное представительство РС (Я) по Дальневосточному федеральному округу.



Долгожданная премьера состоялась в ноябре этого года и вызвала ажиотаж в республике. Съемки шли два года на территории девяти муниципальных районов и городских округов. Участвовали в них десять тысяч человек. Всего было построено 200 объектов в 14 населенных пунктах. Для фильма изготовили около трех тысяч костюмов разного уровня сложности.



Фильм снят по мотивам одноименного романа народного писателя Якутии В.С. Яковлева-Далана и рассказывает о жизни народа Саха на рубеже 16-17 веков. Главный герой — один из предводителей народа Саха, родоначальник Хангаласского рода, персонаж многочисленных легенд Тыгын Дархан.



В то время роды и племена терзали непрекращающиеся междоусобные войны и разногласия. Тыгын Дархан пытается установить союз, чтобы противостоять надвигающемуся из далеких земель опасному врагу. Но другие лидеры не готовы делить власть с «выскочкой», принимая его действия за корыстное желание обманом завладеть чужими землями и богатствами. Близкие Тыгына тоже не понимают его, обвиняя в готовности пожертвовать ими ради своих «прихотей».



В результате коварных интриг и провокаций Тыгын теряет свое положение, соратников и поддержку, но не сдается и не отказывается от цели. Даже оставшись в полном одиночестве, когда, казалось бы, все возможности исчерпаны, скрываясь от преследования и не поддаваясь на уговоры «быть как все», он идет до конца и готов отдать жизнь ради объединения и будущего своего народа.



Сейчас якутское кино переживает подъем, фильмы из республики Саха участвуют и побеждают в российских и международных кинофестивалях, набирают широкую популярность. Одной из причин успеха, по мнению критиков, является вероятная связь со зрителем, основанная на архетипах традиционной культуры, в каком бы жанре ни была снята картина.