18.09.2022
14:34
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Спорт

Хабаров и Сергин – серебряные медалисты турнира в Минске

17 сентября в столице Беларуси розыгрышем наград в пять весовых категориях завершился 51-ый международный турнир по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

В заключительный день соревнований якутские борцы сумели завоевать медали в двух тяжелых весовых категориях. В весе до 92 кг награда серебряного достоинства у Ньургуна Сергина, а в категории до 125 кг второе место осталось за Никитой Хабаровым.

Источник: Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я)

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