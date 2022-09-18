Хабаров и Сергин – серебряные медалисты турнира в Минске

17 сентября в столице Беларуси розыгрышем наград в пять весовых категориях завершился 51-ый международный турнир по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

В заключительный день соревнований якутские борцы сумели завоевать медали в двух тяжелых весовых категориях. В весе до 92 кг награда серебряного достоинства у Ньургуна Сергина, а в категории до 125 кг второе место осталось за Никитой Хабаровым.