14.07.2022
22:39
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Природа

Хаарчаана наслаждается мороженым в бассейне Петербурга

Погода в Петербурге, как всегда, очень переменчива, и пока знойное солнце вновь сменилось на дожди – полюбуйтесь на нашу медведицу Хаарчаану в бассейне. Белоснежной красавице как всегда достаётся всё только самое лучшее и вкусное: сладкая свекла, свежайшая рыбка, морковка и водоросли. Когда часть еды заливают бульоном или водой – мы называем это «мороженым» для северной хищницы, сообщает тгк @lenzoopark

Фото: тгк @lenzoopark
Источник: тгк @lenzoopark

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