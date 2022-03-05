05.03.2022
14:11
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Спорт

«Хаҥалас Хапсаҕайа 2022»: Гости из Тывы и Монголии вручают подарки!

Гости турнира «Хаҥалас Хапсаҕайа-2022» из Тывы и Монголии на церемонии открытия соревнований вручили памятные подарки организаторам и хозяевам 🤝🤝🤝 пишет sportyakutia.ru в своем Инстаграм.

Фото: Из соцсетей
Источник: sportyakutia.ru
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