«Хаҥалас Хапсаҕайа 2022»: Гости из Тывы и Монголии вручают подарки!

Гости турнира «Хаҥалас Хапсаҕайа-2022» из Тывы и Монголии на церемонии открытия соревнований вручили памятные подарки организаторам и хозяевам 🤝🤝🤝 пишет sportyakutia.ru в своем Инстаграм.

Фото: Из соцсетей Источник: sportyakutia.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх