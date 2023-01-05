Густой туман окутал Якутск январским утром

В Якутии в этот день осадков не ожидается на востоке, северо-востоке, западе и юго-западе. На севере, в центре и на юге небольшой снег. Местами морозные туманы в центральных и восточных районах. Температура воздуха ночью -37,-42°, днём -35,-40°, на востоке, северо-востоке ночью -49,-54 °, днём -44,-49°,на западе и юге ночью -31,-36°, днем -24,-29 °. В Якутске небольшой снег, утром местами туман, ветер северный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -37, -39, днем -34, -36.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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