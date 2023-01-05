05.01.2023
08:41
397

Погода

Густой туман окутал Якутск январским утром

В Якутии в этот день осадков не ожидается на востоке, северо-востоке, западе и юго-западе. На севере, в центре и на юге небольшой снег. Местами морозные туманы в центральных и восточных районах.

Температура воздуха ночью -37,-42°, днём -35,-40°, на востоке, северо-востоке ночью -49,-54 °, днём -44,-49°,на западе и юге ночью -31,-36°, днем -24,-29 °.

В Якутске небольшой снег, утром местами туман, ветер северный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -37, -39, днем -34, -36.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх