Густой туман окутал столицу

Беременность белок длится в среднем от 35 до 38 дней. В первом в году помете рождается 3-10 детенышей, а в последующих немногим меньше. Бельчата появляются на свет совершенно голыми и слепыми массой 8 г. У якутской белки обычно всего 1 выводок в год.

В восточной части республики преимущественно без осадков, температура ночью -45-50, в низинах -52-57, днем -41-46, в низинах -47-52.На севере, западе небольшой , днем на юго-западе местами умеренный снег, на западе центральных районов днем местами небольшой снег. В населенных пунктах морозные туманы. На юге, юго-западе, нижней Лене местами поземки при ветре при ветре 8-13 м/с, на побережье Анабарского и Булунского районов местами метели при ветре 15-18 м/с. Температура воздуха ночью на западе и юге -20-25, при прояснении -30-35, днем -20-25, местами -15-20.В центре ночью -43-48, в Заречье до -50, днем -41-46, на западе центральных районов -30-35°.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер западный 1-4 м/с. Температура ночью -42-44°, днем -39-41°.