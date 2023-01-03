03.01.2023
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Погода

Густой туман окутал столицу

Беременность белок длится в среднем от 35 до 38 дней. В первом в году помете рождается 3-10 детенышей, а в последующих немногим меньше. Бельчата появляются на свет совершенно голыми и слепыми массой 8 г. У якутской белки обычно всего 1 выводок в год.

В восточной части республики преимущественно без осадков, температура ночью -45-50, в низинах -52-57, днем -41-46, в низинах -47-52.На севере, западе небольшой , днем на юго-западе местами умеренный снег, на западе центральных районов днем местами небольшой снег. В населенных пунктах морозные туманы. На юге, юго-западе, нижней Лене местами поземки при ветре при ветре 8-13 м/с, на побережье Анабарского и Булунского районов местами метели при ветре 15-18 м/с. Температура воздуха ночью на западе и юге -20-25, при прояснении -30-35, днем -20-25, местами -15-20.В центре ночью -43-48, в Заречье до -50, днем -41-46, на западе центральных районов -30-35°.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер западный 1-4 м/с. Температура ночью -42-44°, днем -39-41°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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