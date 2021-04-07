ГУП ЖКХ завершил перевозку топлива в Верхоянский филиал

Завершена перевозка плановых объемов топливно-энергетических ресурсов по автозимникам для нужд Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)». В район в полном объеме доставлен уголь в количестве 72 тыс. тонн.

Как проинформировали специалисты топливного управления предприятия, перевозка топлива осуществлялась в плановом режиме согласно утвержденным графикам. Из п. Усть-Куйга перевезено 56 тыс. тонн угля, доставленного в период навигации прошлого года, а из Нижнеянска – 16 тыс. тонн.

Кроме того, в производственный филиал доставлена вся необходимая производственно-техническая продукция – котловое, тягодутьевое оборудование, трубы и теплоизоляционные материалы для проведения ремонтных мероприятий в межотопительный период. В рамках ремонтной программы 2021 года Верхоянский филиал запланировал заменить шесть котлов и больше 1,6 км инженерных сетей, сообщил директор филиала Василий Смолин.