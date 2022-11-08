ГУП ЖКХ Якутии в 2022 году обеспечило теплоснабжением 79 социальных объектов

В этом году ГУП «ЖКХ РС (Я)» обеспечило централизованным теплоснабжением от своих источников 79 социальных объектов в 9 арктических и 14 центральных районах Якутии. К сетям предприятия присоединены 54 объекта соцкультбыта и 18 многоквартирных домов в рамках федеральной программы переселения из аварийного жилищного фонда.

Для этих целей в 51 населенном пункте республики построено 4,88 пог. км новых и реконструировано 4,89 пог. км сетей теплоснабжения. Так, в г. Олекминске к сетям теплоснабжения от котельной «ОПНДИ» присоединен новый спальный корпус на 200 мест психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов. В г. Вилюйске реализовано технологическое присоединение нового больничного комплекса. В п. Хандыга Томпонского района к сетям предприятия подключен многоквартирный дом.

Кроме того, в новом квартале «Звездный» в г. Якутске к сетям ГУП «ЖКХ РС (Я)» подключены 7 многоквартирных домов. Специалисты предприятия успешно произвели запуск тепла в дома с 1 ноября для организации внутренних отделочных работ. Всего в период подготовительной кампании построено и реконструировано 1,25 пог. км тепловых сетей к жилым объектам. Многоквартирные дома построены по программе переселения из аварийного жилья и по информации застройщика будут введены в конце этого года.

Как сообщил генеральный директор Виталий Чикачев, план этого года по подключению к централизованному теплоснабжению социально значимых объектов выполнен полностью и в положенные сроки.

«Реализуя мероприятия по технологическому присоединению, предприятие вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие республики. Специалистами предприятия каждый год заблаговременно принимаются меры по опережающему завозу производственно-технических материалов, необходимых для подключения новых объектов в арктических и труднодоступных населенных пунктах. Более того, мы обязаны организовать надежное функционирование наших теплоисточников, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социальных объектов», — добавил он.