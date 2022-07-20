20.07.2022
17:44
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Общество

ГУП ЖКХ Якутии передал гуманитарную помощь для Верхоянского улуса

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев от имени коллектива передал в пункт приема гуманитарной помощи для подтопленных населенных пунктов Верхоянского района водяные насосы с комплектующими.

Пять высоконапорных мотопомп с комплектующими (рукав для воды, всасывающий рукав, муфты) будут направлены в пострадавшие от дождевого паводка населенные пункты: город Верхоянск, села Боронук, Дулгалах, Бетенкес и Юнкюр.

«В этот сложный период для жителей пострадавших населенных пунктов Верхоянского района нам всем вместе необходимо сплотиться и оказать им поддержку. Сегодня к сбору гуманитарной помощи для верхоянцев присоединяются многие организации, учреждения, активисты, общественники и жители республики», — отметил Виталий Чикачев.

Штаб сбора гуманитарной помощи находится по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 24, 4-й этаж, каб. 405.

Фото: Пресс-службы ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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