ГУП ЖКХ Якутии организовало летний отдых для детей сотрудников

В начале августа из Евпатории после отдыха вернулась первая группа детей работников ГУП «ЖКХ РС (Я)». Девять ребятишек в возрасте от 6 до 17 лет из разных районов республики провели каникулы, набрались сил и впечатлений в оздоровительном пансионате «Россия» в Крыму.

Детский оздоровительный пансионат «Россия» находится в живописном месте прекрасного города-курорта Евпатория. Здесь детей ожидал целебный микроклимат, красивые пейзажи и уникальные природные лечебные факторы. Отдых детей включал познавательно развивающие программы, спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. А также они наслаждались купанием на песчаном пляже, расположенном на побережье Каламитского залива между Черным морем и соленым озером Мойнаки.

Сегодня в крымском пансионате отдыхает вторая смена в составе одиннадцати детей работников ЖКХ, которые вернутся домой до завершения летних каникул.

Отметим, что в ГУП «ЖКХ РС (Я)» детской оздоровительной кампании со стороны работодателя и профсоюза уделяется повышенное внимание. С момента образования предприятия дети работников ежегодно проводят каникулы и поправляют здоровье в оздоровительных лагерях и санаториях. Соответствующий пункт по оплате проезда детям сотрудников к месту отдыха прописан в коллективном договоре, а в этом году часть стоимости путевок возвращена по программе детского кешбэка и Объединенной территориальной профсоюзной организации предприятия.