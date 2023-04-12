ГУП ЖКХ Якутии ежегодно реконструирует свыше 70 км инженерных сетей

С целью обеспечения безопасности и надежности функционирования объектов в ГУП «ЖКХ РС (Я)» каждый год заблаговременно формируются мероприятия ремонтной программы. Предусматривается замена технически устаревших и изношенных котловых агрегатов, основного и вспомогательного оборудования, замена и ремонт инженерных сетей.

По ремонтной программе 2022 года все объекты предприятия к моменту запуска были стопроцентно подготовлены, паспорта готовности к отопительному сезону получены. В производственных филиалах заменено 110 единиц котлового, 80 единиц тягодутьевого, 106 единиц насосного и горелочного оборудования, 71 км инженерных сетей.

Первый заместитель генерального директора по производству — главный инженер ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александр Корякин проинформировал, что в конце прошлого года уже разработана и утверждена ремонтная программа 2023 года. По ней с целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов на объектах теплоснабжения запланирована замена 73 котлов, 71 единицы тягодутьевого, 103 единиц насосного и горелочного оборудования. В план включены мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей протяженностью 76,3 км: 61 км тепловых, 14 км водопроводных и 1,3 км сетей водоотведения.

«В начале года по графику завершены закупочные процедуры по поставке продукции производственно-технического назначения. В период зимнего сообщения она доставлена до арктических филиалов и труднодоступных участков центральной группы районов, а часть отправится в межотопительный сезон водным и наземным транспортом», — добавил он.