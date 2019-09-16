ГУП ЖКХ: Все котельные своевременно запустили в работу

Все 691 теплоснабжающий объект ГУП «ЖКХ РС (Я)» своевременно запущены в осенне-зимний период, и сегодня они функционируют в штатном режиме.

В первую очередь, после небольшого летнего перерыва отопление появилось в социальных объектах и домах Аллаиховского, Булунского, Нижнеколымского, Анабарского и Оленекского районов.

До конца августа тепло пришло во все дома потребителей северных и арктических районов республики. В течение первой декады сентября согласно графику запустили в работу теплоисточники вилюйских, центральных и заречных производственных филиалов предприятия, а до 15 сентября произведен запуск котельных п. Витим, п. Маган и двух котельных в г. Якутске.

Однако раньше установленного срока, по распоряжению глав муниципальных районов и окружной администрации г. Якутска, с начала учебного года запущены котельные, обеспечивающие централизованным теплоснабжением дошкольные и школьные учреждения.

Так, в начале сентября запустили в работу котельные №1 и №2 п. Маган, которые снабжают теплом социально значимые объекты. По информации заместителя директора филиала «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)» Евгения Маслова, все пять теплоисточников (три котельные в п. Маган, в г. Якутске котельные «Аэропорт» и «Воинская часть»), находящихся в ведении филиала, по плану стопроцентно и в срок были готовы к вхождению в отопительный сезон.