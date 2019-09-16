ГУП ЖКХ: Все котельные своевременно запустили в работу
Все 691 теплоснабжающий объект ГУП «ЖКХ РС (Я)» своевременно запущены в осенне-зимний период, и сегодня они функционируют в штатном режиме.
В первую очередь, после небольшого летнего перерыва отопление появилось в социальных объектах и домах Аллаиховского, Булунского, Нижнеколымского, Анабарского и Оленекского районов.
До конца августа тепло пришло во все дома потребителей северных и арктических районов республики. В течение первой декады сентября согласно графику запустили в работу теплоисточники вилюйских, центральных и заречных производственных филиалов предприятия, а до 15 сентября произведен запуск котельных п. Витим, п. Маган и двух котельных в г. Якутске.
Однако раньше установленного срока, по распоряжению глав муниципальных районов и окружной администрации г. Якутска, с начала учебного года запущены котельные, обеспечивающие централизованным теплоснабжением дошкольные и школьные учреждения.
Так, в начале сентября запустили в работу котельные №1 и №2 п. Маган, которые снабжают теплом социально значимые объекты. По информации заместителя директора филиала «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)» Евгения Маслова, все пять теплоисточников (три котельные в п. Маган, в г. Якутске котельные «Аэропорт» и «Воинская часть»), находящихся в ведении филиала, по плану стопроцентно и в срок были готовы к вхождению в отопительный сезон.
«В соответствии с распоряжением главы городского округа и приказом ГУП «ЖКХ РС (Я)» с восьми утра 15 сентября произвели запуск котельных микрорайонов Аэропорт, ДСК-Воинская часть г. Якутска и котельной №3 п. Маган. В рамках плановых ремонтных работ осуществлена реконструкция тепловых сетей от котельных «Аэропорт» и «Воинская часть №19», в последней полностью заменено насосное оборудование и дымососы. Важно отметить, к 12 сентября сети были заполнены, а тепловые объекты готовы к пробному запуску, который произвели уже 14 сентября. В ходе осмотра котельной «Аэропорт» в минувшее воскресенье рабочая комиссия под руководством заместителя главы города Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Романа Сорокина отметила, что теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком и поблагодарила за хорошую подготовку теплоисточника к отопительному сезону», — пояснил Евгений Маслов.
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