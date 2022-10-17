17.10.2022
17:56
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Якутия

ГУП ЖКХ РС(Я) завершает перевозку топлива для своих филиалов

ГУП «ЖКХ РС (Я)» завершает навигационную доставку топливно-энергетических ресурсов в свои производственные филиалы в районах республики. При этом в арктические районы топливо доставлено в полном объеме.

Всего в период навигации предприятие запланировало перевезти до мест назначения с учетом корректировок 349,8 тыс. тонн топливных ресурсов: 283,7 тыс. тонн угля, 13,5 тыс. тонн газоконденсатного и 52,6 тонн нефтяного топлива.

Как сообщили специалисты топливного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)», на текущую дату отгружено 347,5 тыс. тонн или 99% от плановых объемов топлива, до пунктов назначения доставлено 336,3 тыс. тонн (96%).

В эти дни завершится отгрузка последней партии каменного угля в количестве 1741 тонны из Сангар по направлению в Нижний Бестях для обеспечения котельных Амгинского филиала. Сегодня в пути до пункта депонации находятся суда с 8,1 тыс. тонн угля при общей потребности в 13,3 тыс. тонн.

Кроме того, по реке Лене для нужд Олекминского ЖКХ на водный транспорт отгружено 2201 тонна угля. Ранее туда доставлено 7,3 тыс. тонн при общем плане 9,5 тыс. тонн.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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