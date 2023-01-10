В этом году ГУП «ЖКХ РС(Я)» приступит к строительству девяти новых теплоисточников. Задачу по дальнейшей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поставил сегодня, 10 января, глава республики Айсен Николаев на совещании по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год и планов на 2023-й.

На всех девяти объектах работы начнутся при поддержке Фонда реформированию ЖКХ. Заявка на модернизацию коммунальной инфраструктуры республики, представленная Айсеном Николаевым, была одобрена в прошлом году на заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ.

На обновление и возведение девяти объектов суммарной мощностью 67,86 МВт из средств Фонда национального благосостояния выделено 1,4 млрд рублей. Дополнительные 362 млн рублей предусмотрены в бюджете ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Новые объекты позволят оптимизировать 15 отслуживших свой срок котельных, сократить затраты на топливно-энергетические ресурсы, а также подключить к централизованному теплоснабжению 600 индивидуальных жилых жомов в шести районах республики.

Котельные построят в селах Борогонцы Усть-Алданского района, Чычымах Таттинского района, Суола-Морук и Беке Мегино-Кангаласского района, Толон Чурапчинского района, Боробул Таттинского района, поселке Хандыга Томпонского района. В селе Абага Амгинского района будет произведен перенос модульного теплоисточника в 2,4 МВт.

Также на совещании Айсен Николаев поручил правительству рассмотреть возможность строительства автозимника по маршруту Тополиное – Батагай для снижения убытков предприятия. В случае появления сезонной дороги по ней может доставляться часть топлива. На сегодня доставка топлива из шахты Джебарики-Хая в Верхоянский филиал требует значительных средств в период навигации.

Напомним, что ранее при поддержке Фонда реформированию ЖКХ предприятие ввело в работу автоматизированную котельную «Восток-1» в селе Борогонцы. Объект работает на угле и заменил две старые нефтяные котельные.

Также в 2022 году ГУ «ЖКХ РС (Я)» переведена на газ аварийная котельная в селе Балаганнаах Верхневилюйского улуса мощностью 1,24 МВт, построены газовая котельная в селе Кетех Вилюйского улуса, угольные котельные в селах Оннес Амгинского района, Сосновка Вилюйского района, Беря Чурапчинского района и городе Олекминске.

Суммарная мощность всех введенных в этом году объектов теплоснабжения составила 48,5 МВт. Это, в частности, позволило уменьшить потребление топлива на 22 тысяч тонн и подключить к центральному отоплению более 400 частных домов и 62 социальных объекта.

Кроме того, ГУП «ЖКХ РС (Я)» в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжает строительство водозаборного сооружения в городе Олекминске и системы водоснабжения в селах Амга и Алтанцы Амгинского улуса. Будет продолжено создание полигона твердых коммунальных отходов в городе Якутске.