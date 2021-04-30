30.04.2021
12:16
112
Экономика
ГУП «ЖКХ РС (Я)» завершило завоз топлива по автозимникам
ГУП «ЖКХ РС (Я)» завершило завоз топливно-энергетических ресурсов по автозимникам за период 2020-2021 гг. Фактически перевезено 567 267 тонн топлива, перевыполнение плана составило 100,8%.
В производственные филиалы предприятия перевезено 508,2 тыс. тонн угля (101%), 29,7 тыс. тонн газоконденсатного (104%) и 29,6 тыс. тонн (100%) нефтяного топлива.
Все отдаленные и труднодоступные населенные пункты обеспечены топливными ресурсами до открытия устойчивого зимнего сообщения 2021-2022 годов, сообщили специалисты топливного управления предприятия.
Фото: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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