30.04.2021
12:16
112

Экономика

ГУП «ЖКХ РС (Я)» завершило завоз топлива по автозимникам

ГУП «ЖКХ РС (Я)» завершило завоз топливно-энергетических ресурсов по автозимникам за период 2020-2021 гг. Фактически перевезено 567 267 тонн топлива, перевыполнение плана составило 100,8%.

В производственные филиалы предприятия перевезено 508,2 тыс. тонн угля (101%), 29,7 тыс. тонн газоконденсатного (104%) и 29,6 тыс. тонн (100%) нефтяного топлива.

Все отдаленные и труднодоступные населенные пункты обеспечены топливными ресурсами до открытия устойчивого зимнего сообщения 2021-2022 годов,  сообщили специалисты топливного управления предприятия. 

Фото: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх