ГУП «ЖКХ РС (Я)»: В приоритете — условия труда работников

Среди актуальных вопросов охраны труда в ГУП «ЖКХ РС (Я)» остается обеспечение работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Так, в этом году запланировано обеспечить производственный персонал летней и зимней спецодеждой в полном объеме.

Как сообщили в управлении производственного контроля и охраны труда, в сентябре по итогам конкурса ГУП «ЖКХ РС (Я)» заключило договор на пошив специальной одежды для персонала с компанией ООО «Славянка текстиль» из Владимирской области.

На прошлой неделе швейные фабрики во Владимире и Радужном посетила начальник отдела охраны труда Аяна Стрекаловская. Она проконтролировала соблюдение всех необходимых технологий пошива по заданным предприятием техническим условиям.

«Работа раскройного, швейного цехов и отдела шелкографии идет полным ходом и отвечает всем заявленным требованиям. На складе образцов продемонстрировали материалы. Пошив одежды осуществляется опытными мастерами. Более трехсот специалистов заняты на изготовлении нашего заказа. Руководство компании заверило, что пошив и поставка спецодежды будет произведена в срок», — проинформировала Аяна Афанасьевна.

Компания ООО «Славянка Текстиль» находится в числе лидеров рынка по пошиву профессиональной одежды, образована в 1991 году. По заявлению руководства, компания обеспечит высокое качество пошива и материала, из которого создается спецодежда для работников ЖКХ Якутии.