ГУП ЖКХ РС (Я) приступает к модернизации объектов теплоснабжения

ГУП «ЖКХ РС (Я)» уже в этом году начнет реализацию проектов по реконструкции и строительству объектов теплоснабжения при поддержке Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках программы «Инфраструктурное меню».

Напомним, на заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрена заявка на модернизацию коммунальной инфраструктуры в шести районах, проект которой представил глава Якутии Айсен Николаев. По проекту планируется обновление и возведение 9 теплоисточников суммарной мощностью 67,86 МВт за счет средств Фонда национального благосостояния в размере 1,449 млрд рублей и 362 млн рублей — собственных средств ГУП «ЖКХ РС (Я)».

В 2022 году запланировано приступить к строительству механизированной котельной «Новая школа» мощностью 7,2 МВт и тепловых сетей протяженностью 9 пог. км с целью присоединения новых потребителей в селе Чычымах Таттинского района. При этом две устаревшие котельные «Школа» и «Центральная» будут оптимизированы.

В селе Суола-Морук Мегино-Кангаласского района начнется возведение котельной «Морук-1» мощностью 1,2 МВт, а в микрорайоне Емельяновка села Абага Амгинского района будет произведен перенос модульного теплоисточника в 2,4 МВт.

Как сообщил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев, договор о предоставлении займа с Фондом содействия реформированию ЖКХ подписан 26 мая.

«Поступление денежных средств ожидаем в ближайшее время. Реализация данного проекта завершится в 2024 году, что позволит оптимизировать 15 отслуживших свой срок котельных и сократить на 30 процентов затраты на топливно-энергетические ресурсы в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. При этом к источникам централизованного теплоснабжения будут присоединены новые социальные объекты и порядка 600 индивидуальных жилых домов», — пояснил он.

В течение выполнения мероприятий по проекту запланировано строительство 1,5-мегаваттной котельной «Центральная» в селе Беке Мегино-Кангаласского района, котельной мощностью 5,76 МВт с сетями теплоснабжения протяженностью 6,8 пог. км в селе Боробул Таттинского района. В селе Толон Чурапчинского района возведут теплоисточник «Чакыр-1» уже на газовом топливе и мощностью 2,4 МВт.

В поселке Хандыга Томпонского района построят теплоисточник мощностью 21 МВт, который заменит три неэффективные существующие котельные: «РИК», «ПМК» и «Квартал Б».

В селе Борогонцы Усть-Алданского района будет построена автоматизированная котельная «Запад-1» мощностью 2,4 МВт, а также один из крупных теплоисточников предприятия – механизированная котельная «Запад-2» мощностью 24 МВт с оптимизацией ряда существующих маломощных и устаревших котельных.