ГУП «ЖКХ РС (Я)»: Погаси долги без пени

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства с 11 по 15 марта 2019 года филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» объявляет акцию «Прощеные дни». В период проведения акции во всех кассах «Коммунтеплосбыта» у потребителей – физических лиц в районах республики в зоне обслуживания ГУП «ЖКХ РС (Я)», есть возможность погасить задолженность за коммунальные услуги без штрафных санкций. Филиал «Коммунтеплосбыт» призывает потребителей принять активное участие в акции и напоминает о необходимости ежемесячной оплаты коммунальных услуг. Фото ГУП «ЖКХ РС(Я)» Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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