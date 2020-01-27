ГУП «ЖКХ РС (Я)» по плану обеспечивает котельным топливом свои теплообъекты

ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжает по плану доставку топливно-энергетических ресурсов для нужд производственных филиалов.

В период действия автозимников 2019-2020 гг. с целью обеспечения надежного прохождения отопительного периода запланировано доставить 582,2 тыс. тонн котельного топлива. В 27 районов республики завезут 524,2 тыс. тонн угля, 26,6 тыс. тонн газоконденсатного и 31,3 тыс. тонн нефтяного топлива.

На текущую дату до пунктов назначения завезено 178,8 тыс. тонн топливных ресурсов. Наибольший объем топлива перевезут в Янскую группу районов. Так, для нужд Верхоянского филиала предприятия с 20 января – с момента официального открытия автозимника по направлению Усть-Куйга — Батагай доставлено 4 045,3 тонн угля.

По сообщению специалистов топливного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)», большинство автозимников открыто с необходимой грузоподъемностью, перевозки продолжаются в соответствии с запланированными графиками.