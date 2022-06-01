01.06.2022
17:23
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Экономика

ГУП ЖКХ РС (Я) открывает навигационную кампанию на Амге

В Амгинский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» водным транспортом перевезена первая партия топливно-энергетических ресурсов. Отгрузка каменного угля в Джебарики-Хая началась 29 мая, а сегодня, 1 июня, теплоход «Капитан Зырянов» доставил по реке Амге 2,5 тыс. тонн угля для нужд ЖКХ.

В навигационный период этого года предприятие доставит в производственные филиалы, с учетом повторных перевозок, 484,7 тыс. тонн топливных ресурсов. В первый тур навигации запланирована перевозка по быстро мелеющим рекам 66 тыс. тонн угля из поселков Джебарики-Хая и Сангар. По реке Амге для нужд Амгинского ЖКХ будет перевезено 18 тыс. тонн угля. В Нюрбинский и Верхневилюйский филиалы по реке Вилюй доставят 48 тыс. тонн твердого топлива.

Ситуацию с доставкой топливно-энергетических ресурсов на месте проконтролировал генеральный директор Виталий Чикачев. Он сообщил, что на текущий момент производится выгрузка прибывшего в село Амга угля.

«В автоперевозках до угольного склада будет задействовано больше 20 единиц транспорта ООО «СахаСпецТранс». Тем временем в пути по реке Амге суда с 5 тыс. тонн угля на борту. По Вилюю на водный транспорт отгружено 15,5 тыс. тонн котельного топлива. Сегодня основная задача – оперативно доставить топливные ресурсы по быстро мелеющим рекам», сказал он.

Фото: Пресс-службы ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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